Ernährung Ist Toastbrot gesund?

Das liegt am Milchpulver oder auch dem Süßmolkenpulver, das meist zugesetzt wird. Das Pulver unterstützt den Bräunungseffekt beim Toasten.

Eine Scheibe Toast enthält nur etwas 0,4g Ballaststoffe. Der Tagesbedarf an Ballaststoffen entspricht 30 g pro Tag. Somit kann man sich vorstellen, dass sich ein Toastbrot nicht unbedingt zur Deckung des Ballaststoffbedarfs eignet und somit auch kein Sattmacher ist.

Helles Weizenmehl liefert Stärke und etwas Protein, ein paar Milligramm Mineralien und ein wenig Vitamine. Oft wird noch Milchpulver und Fett zugefügt, so dass noch mehr Energie drinsteckt und noch etwas Calcium.

Vollkorntoast besteht aus mindestens 90 % Vollkornmehl. Damit enthält der Toast mehr Ballaststoffe, ca. viermal so viel wie gewöhnlicher heller Toast. Und er enthält auch mehr Vitamine und besonders viele Mineralien. Somit ist zwar der Vollkorntoast nicht gleich zu setzen mit einem richtigen Vollkornbrot aber durchaus ernährungsphysiologisch wertvoller zu betrachten als normaler heller Toast.

Mein Tipp: Eine Scheibe normales Weizenvollkornbrot einfach in den Toaster stecken. Erstens ist es geschmacksvoller, zweitens ernährungsphysiologisch wertvoller und drittens hat es auch ein leckeres Röstaroma. Und man wird schneller satt und muss nicht so viele davon essen. Oder einfach mal Toastbrot selber machen – das ist nicht schwer und man weiß genau, was drinsteckt.