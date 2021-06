Ernährung Ist Milch gesund?

Milch macht stark und ist gesund – sagen die einen. Milch macht krank – sagen die anderen. Was steckt wirklich in der Milch und wie gesund ist sie?

Das steckt in der Milch

Kuhmilch ist reich an Proteinen und essentiellen Aminosäuren. Diese können aus der Milch besonders gut vom Körper aufgenommen und beispielsweise in Muskelmasse umgewandelt werden. Außerdem sind viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe enthalten wie Calcium, Phosphor, Jod und die Vitamine B2 und B12. Die Aufnahme dieser Mineralstoffe wird durch den in der Milch enthaltenen Milchzucker Laktose erleichtert.