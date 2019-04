Ernährung Das hilft bei Bluthochdruck

Fast jeder Dritte in Deutschland hat Bluthochdruck. Im schlimmsten Fall kann das zum Schlaganfall führen. Doch dazu muss es nicht kommen, denn Hauptgrund für Bluthochdruck ist in vielen Fällen eine falsche Ernährung. Ernährungswissenschaftlerin Dr. Claudia Laupert-Deick weiß, was Sie beachten müssen.