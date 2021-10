Ernährung bei rheumatischen Erkrankungen Schmerzende Gelenke: Welches Essen hilft?

Die Finger werden unbeweglicher und es schmerzt beim Aufstehen oder Hinsetzen: Wer an schmerzenden Gelenken oder sogar an einer rheumatischen Erkrankung leidet, kennt diese Szenarien nur zu gut – gerade jetzt, wenn es stetig kälter wird. Die gute Nachricht: Mit jedem Bissen können wir unseren Gelenken etwas gutes tun und die Schmerzen lindern. Vorausgesetzt in unserem Mund landet das richtige Essen. Wir erklären, was alles dazugehört.