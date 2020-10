Erkältungskur, Entsäuerungskur, Peeling Fit und gesund mit Natron

Setzen Sie die Kur fort, bis die Beschwerden komplett abgeklungen sind: Am zweiten Tag trinken Sie abermals sechs Gläser Natronwasser am Tag. An Tag 3 reichen dann zwei Gläser davon – eins am Morgen, das andere am Abend. Ab dem vierten trinken Sie nur noch morgens ein Glas – bis die Beschwerden komplett abgeklungen sind.