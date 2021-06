Eis-Zeit! So gelingt das selbst gemachte Eis

So gelingt das selbst gemachte Eis

Viele Eismaschinen arbeiten mit einem eingebauten Kältekompressor. Die vorbereitete Masse wird in die Eismaschine gegeben und der eingebaute Kältekompressor kühlt sie innerhalb weniger Minuten auf –25 Grad herunter. Durch gleichzeitiges Rühren entsteht ein gleichmäßiges, homogenes Eis. Nach bereits 30 Minuten ist frisches Speise-Eis fertig.

Eine Alternative ist die Herstellung mit einer Kühlscheibe, entweder in einer Eismaschine oder als Zubehör für eine Küchenmaschine. Dieses Zubehör-Teil muss mindestens 24 Std. vor Beginn im Tiefkühlfach eingefroren werden (ähnlich einem Kühlakku für eine Kühltasche). Vor dem Start wird dann die Kühlscheibe in das Gerät eingesetzt, dann der Rührarm befestigt, eingeschaltet und schon kann die vorbereitete Eismasse eingefüllt werden. Nach ca. 40 Minuten ist das Eis fertig.

Falls weiteres Eis zubereitet werden sollte, empfiehlt es sich eine weitere, frisch eingefrorene Kühlscheibe zu verwenden. Denn nur so ist sichergestellt, dass die weitere Eiszubereitung auch gelingt (und das Eis die richtige Konsistenz hat).

Eiscreme kann auch in einem Standmixer hergestellt werden. Dabei wir das gefrorene Obst mit Sahne und Zucker unter gleichmäßigem „stößeln“ eine leckere, cremige Masse.

Kinderleicht gelingt „Eis am Stiel“: in Formen werden Sirup, Fruchtsäfte oder sonstige individuelle Geschmacks-Ideen eingefüllt. Ab in das Tiefkühl-Fach und schon einen Tag später kann die köstliche Eis-Kreation „Stiel-gerecht“ verdrückt werden.