Einkochen, einfrieren oder dörren… Obst und Gemüse haltbar machen

Frisches Obst und Gemüse gibt es gerade reichlich. Doch nicht alles, was gerade geerntet wird, können wir gleich verbrauchen. Um heimisches Obst und Gemüse länger haltbar zu machen, gibt es zahlreiche verschiedene Methoden. Doch was davon ist besonders gesund?

Beim Einkochen werden Obst, Gemüse oder auch Fleisch in Gläser und Dosen für einen bestimmten Zeitraum erhitzt. Die Temperatur liegt dabei zwischen 75 und 100 Grad. Beim Abkühlen entsteht im Glas ein Unterdruck, der das Eingemachte luftdicht verschließt. Lebensmittel sind so teilweise mehrere Jahre haltbar. Der Vitaminverlust ist dabei kaum höher als beim üblichen Garen. Allerdings sind manche Vitamine hitzebeständiger als andere. So geht Vitamin C beim Erhitzen mehr verloren als zum Beispiel Beta Carotin.