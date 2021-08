Einfach schön So gelingt die perfekte Maniküre

So gelingt die perfekte Maniküre

Trend-Comeback: French-Nails sind gerade der Hit in den Sozialen Netzwerken. Das Nageldesign kommt mit einem neuen Twist wieder: French-Nails im minimalistischen Design. Ob mit der klassischen weißen Nagelspitze oder in traumhaft schönen Pastelltönen: French-Nails sehen einfach klasse und gepflegt aus. Darum lieben wir den neuen Trend!

Beim Nageldesign sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der Klassiker mit weißer Nagelspitze geht immer – ein besonderer Eye-Catcher für den Sommer sind French-Nails in Pastelltönen. Hier wird einfach jede Nagelspitze in einer anderen Farbe bemalt. Oder einfach jede Nagelspitze in einem sommerlichen flieder.