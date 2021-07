Einfach schön 5 goldene Tipps für die perfekte Bademode

Sommer, Sonne, Strand – Endlich ist die Badesaison wieder eröffnet! Der passende Bikini oder Badeanzug darf da natürlich nicht fehlen! Doch welcher Schnitt steht wem? Damit jede Frau den perfekten Bikini oder Badeanzug findet, haben wir bei Bademoden-Expertin Heike Riha aus Aalen nachgefragt, das sind ihre 5 goldenen Tipps:

1. Das kleine Schwarze ist ein Mythos

Kaum zu glauben aber wahr: Die Farbe Schwarz bei Bikinis oder Badeanzügen ist ein Mythos - denn schwarz schummelt, anders als bei Kleidern, nicht schlanker. Im Gegenteil: Bei schwarzen Bikinis ist der Fokus auf den Körper gelegt. Besser: Den Blick mit hübschen Accessoires auf die Körperstelle lenken, die man im Fokus haben möchte: Beispielsweise das Dekolleté oder die Taille.



Dieses Modell ist geeignet für eine kleinere Oberweite also A bis C-Körbchen. Der V-Ausschnitt streckt optisch. Die Schleife an der Taille zaubert eine sogenannte Wespen-Taille – schummelt ein kleines Bäuchlein weg und lässt die Hüfte schmaler wirken. So kann man mit tollen Accessoires und schönen Mustern an der Bademode etwas tricksen und die gewünschte Körperregion in Szene setzen.

2. Muster machen unser Leben bunter – Badeanzüge mit Shaping-Funktion

Muster lenken den Blick. Wer also eine traumhafte Oberweite hat oder haben möchte, sollte ein Körbchen im Muster-Print wählen. Eine Kleinere Oberweite wird dadurch optisch vergrößert, größere Oberweite kommt optimal zur Geltung.

Und für alle, die sich in Shaper wohler fühlen: Auch bei der Bademode gibt es eine Shaping-Funktion. Badeanzüge mit Shaping-Funktion engen nicht ein, sondern positionieren alles da wo es sein soll und schummeln eine Größe kleiner.

3. Richtige Pflege für einen langlebigen Badespaß

Damit wir lange etwas von unserem Badeanzug oder Bikini haben, ist die richtige Reinigung super wichtig. Nach jedem Tragen bei 30 Grad im Wäsche-Säckchen mit einem Kurzprogramm in der Maschine mit speziellem Bademoden-Waschmittel oder Sport-Waschmittel reinigen. So bleibt der Traum-Bikini fast ein Leben lang erhalten – und ganz wichtig: Im Urlaub bitte keine Seife oder Haarshampoo zur schnellen Reinigen nach dem Meerbaden verwenden. Das schadet dem Stoff.

4. Nie unten ohne: Das perfekte Höschen für jede Figur

Bikinis gibt es in verschiedenen Ausführungen – für jede Figur gibt es das perfekt passende Höschen. Ein Hochgeschnittenes Höschen verlängert die Beine und die Oberschenkel wirken dadurch schlanker. Auch für Frauen, die ihren Bauch etwas bedecken wollen eine gute Lösung: Mit dem hochgeschnittenen Höschen fühlen sich die meisten wohler - und darum gehts, jeder soll sich wohl fühlen - dann sieht man am besten in Badebekleidung aus ;) Ein geschlosseneres Oberteil bedeckt die Brust gut und ist ideal für größere Cups (bis G-Cup) - für den sicheren Sprung ins Wasser.

Und neben dem Hochgeschnittenen gibts auch den Klassiker zum Binden … Ein knapperes Höschen ist für sogenannte „Elfenfiguren“ ideal – also zierlichere, kleinere Frauen, die dadurch optisch größer wirken. Der gerade Schnitt beim Oberteil zaubert mehr Dekolleté.

5. Raffungen für Modelmaße: Der Bilderrahmeneffekt

Für alle curvy-Frauen mit einer Traumoberweite ideal: Raffungen am Badeanzug kaschieren und setzen den Körper perfekt in Szene. Die Seitennähte sind nach vorne versetzt, dadurch entsteht eine Art Bilderrahmen am Körper, der die Silhouette deutlich schlanker wirken lässt. Der Ausschnitt ist hier gemäßigt, damit z.B. auch ein E-Körbchen gut stabilisiert ist und alles bleibt, wo es hingehört. Also genügend Halt, um mit den Kindern oder Enkeln im Wasser zu toben.

Zusatz-Tipp: Be Happy!

Das wichtigste: Fühlt euch wohl in eurer Badebekleidung. Wenn ihr euch wunderschön fühlt und glücklich mit euch und eurer Badebekleidung seid, strahlt ihr das auch aus – Wohlfühlen und Selbstbewusstsein sind wohl die schönsten Accessoires, die es in der Modewelt gibt. Und jeder, wirklich jeder Körper ist wunderschön – so wie er ist.