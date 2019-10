Einfach gemacht Wände schön herausputzen

Die Grundierungen - für einen perfekt vorbereiteten Untergrund:



Tiefengrund ist wässrig und dringt in die Oberfläche der Wand ein. Er verringert die Saugfähigkeit der Poren. Putz oder auch Farbe lässt sich so leichter auftragen und man benötigt weniger Material.



Sperrgrund ist eine pigmentierte Grundierung, die verhindert, dass Farbpigmente oder Nikotinflecken aus dem Untergrund auf die neue Oberfläche durchschlagen. Er "sperrt" den Untergrund sprichwörtlich ab.



Haftgrund ist ein klebrige Grundierung, die auf nicht saugende Untergründe aufgetragen wird. Er bildet einen Film, der die Haftung zwischen Untergrund und Beschichtung herstellt. Manche Haftgründe werden auch für sehr stark saugende Untergründe verwendet.



Putzgrund ist eine weiß pigmentierte Grundierung, die kleine Körner beinhaltet. Diese Körner sorgen für einen rauen Untergrund, was die Haftung verbessert. Die Pigmentierung sorgt dafür, dass später nichts vom Untergrund durch den dünnen neuen Putz durchschimmern kann.