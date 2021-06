6. Ich darf mit meinem Rad den Zebrastreifen überqueren und habe Vorrang.

Irrtum…

Fahrräder haben an einem Zebrastreifen keinen Vorrang. Wer die Straße überqueren will, muss absteigen und sein Rad schieben. Wer auf der Straße fährt und an einem Zebrastreifen einen Fußgänger nicht über den Zebrastreifen lässt, zahlt 40 €.