Haben Sie etwas online bestellt, beginnt die Widerrufsfrist erst mit Erhalt der Ware zu laufen. Für das Einhalten der Frist reicht es noch, wenn Sie die Ware am letzten Tag der Frist losschicken. Das Paket muss also nicht schon am letzten Tag der Widerrufsfrist beim Versender sein.

Wenn Sie Ihren Online-Kauf widerrufen wollen, müssen Sie ausdrücklich z.B. vorab in einer Mail oder später in einem, der Rücksendung beiliegendem Brief schreiben, dass Sie den Kauf widerrufen.

Damit stellen Sie klar, dass Sie auch Ihr Geld wieder zurückhaben und nicht nur einen Umtausch tätigen wollen. Natürlich können Sie auch Ihren Online-Kauf telefonisch widerrufen: Allerdings ist so ein nur mündlicher Widerruf schwer nachweisbar, weswegen Sie es besser schriftlich tun sollten.