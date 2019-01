Die Schattenseite der Sonne Weißer Hautkrebs

Der weiße Hautkrebs entwickelt sich am allerhäufigsten aufgrund von jahrelanger UV-Bestrahlung, daher sind meist eher Personen ab 40-50 Jahren betroffen. Vor allem Personen, die viel draußen sind (aufgrund ihres Berufs oder ihrer Hobbies), sind häufiger betroffen. Andere, weniger wichtigere Risikofaktoren sind Arsen (wie es als Pflanzenschutzmittel im Weinbau oder als Medikament angewandt wurde) oder chronische Gifte wie der Tabakrauch einer Pfeife (Lippenkarzinom).

Das Basalzellkarzinom ist zunächst in Form eines kleinen hautfarbenen Knoten zu erkennen. Typisch sind erweiterte Äderchen in der Umgebung, dazu ein knotiger Randwall. Später kann der Tumor im Zentrum aufbrechen, eine Kruste bilden und gelegentlich bluten.

Das Spinaliom ist meist als glasiges, eher rotes, stetig wachsendes Knötchen sichtbar. Auch dieses kann später in der Mitte aufbrechen und zu einer nicht heilen wollenden Wunde führen.