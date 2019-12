Der leckere Scharfmacher So gesund ist Senf

Senf enthält Senfölglykoside (Isothiocyanate). Das sind schwefel- und stickstoffhaltige chemische Verbindungen. Gesund ist nicht der Stoff an sich, sondern die beim verstoffwechseln entstehenden Abbauprodukte. Diese Stoffe findet man in geringen Mengen auch in Kohlgemüse und Rettich. Sie wirken gegen Bakterien und Viren, hemmen mit hoher Wahrscheinlichkeit die Bildung von Krebszellen. Außerdem haben sie einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel und beugen Herz-Kreislauferkrankungen vor. In erster Linie fördert Senf auch die Verdauung.