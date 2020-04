Deckenwechsel Bettdecken richtig pflegen

Mit den steigenden Frühjahrstemperaturen wechseln viele von Winter- zu Sommer-Bettwäsche. Aber: Wie pflege ich das Bettzeug am besten, gerade wenn ich es wegpacke oder raushole?

Steppbetten und Kopfkissen mit Füllung aus Synthetikfaser kann lassen sich problemlos in der eigenen Waschmaschine waschen. Bei guter, strapazierfähiger Qualität auch häufiger.

Bettzeug aus Naturhaar sollte man auf jeden Fall die chemische Reinigung geben oder in einem Bettenfachgeschäft professionell mit geeigneter Seife waschen lassen.

Die Waschmaschine sollte ein Volumen für mindestens 7 kg Wäsche haben. Das ist wichtig, damit die Bettwaren genug Wasser abbekommen und so richtig durch gespült werden. Ansonsten wird das Material nicht richtig sauber und auch nicht von Bakterien, Milben und Viren befreit.

Auch ist darauf zu achten: Immer nur eine Decke oder Kopfkissen pro Waschgang in die Maschine geben, ansonsten kommt auch in größeren Waschmaschinen zu wenig Wasser an die Materialien.