Das sollten Sie wissen Blumen zum Selbstschneiden

Frisch vom Feld sind Blumen besonders schön - und das Angebot ist groß! Wer Blumen selbst pflücken oder schneiden will, findet im Internet schnell das nächstgelegene Blumenfeld. Wir klären, worauf Sie beim Blumenschneiden achten sollten.

Wenn es wirklich heiß wird (über 30°C), dann ist es vor allem bei den Sonnenblumen besser, diese in den Morgenstunden zu schneiden.

Die Preise sind natürlich nicht einheitlich festgesetzt, aber doch überall recht ähnlich. Damit können Sie in etwa rechnen:

Bezahlt wird in der Regel per Geldeinwurf in eine Kasse.