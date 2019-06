Das Karpaltunnelsyndrom Gesunde Hände

Fünf Fragen an Dr. Manuel Kalt, Handchirurg aus Offenburg.

Beim Karpaltunnelsyndrom wird der Medianus-Nerv im Bereich des Handgelenks, im so genannten Karpaltunnel, eingeklemmt. Es kommt zu Schmerzen, Kribbeln und Taubheitsgefühl im Bereich des Daumens bis zum Mittelfinger. Steht der Nerv länger unter Druck, verliert die Muskulatur des Daumenballens an Kraft und kann sich zurückbilden.

Das Karpaltunnelsyndrom kommt vor allem bei älteren Menschen vor, wobei Frauen drei- bis viermal häufiger betroffen sind als Männer. Weitere Risikofaktoren sind z.B. Diabetes, rheumatische Erkrankungen, Schwangerschaft oder starke Handgelenksbelastungen wie beispielsweise bei Montagearbeiten. Normale alltägliche Aktivitäten wie Schreiben, die Arbeit am Computer oder Sport erhöhen hingegen nicht die Wahrscheinlichkeit für ein Karpaltunnelsyndrom.

Bei einer leichten Ausprägung kann eine Handgelenksschiene für die Nacht und entzündungshemmendes Kortison helfen. Ob bestimmte Übungen helfen können ist wissenschaftlich nicht belegt. Wenn Taubheitsgefühle länger anhalten und Schmerzen beim Greifen von Gegenständen bestehen, kommt eine Operation in Frage.

Bei der Operation spaltet der Chirurg die Bandstruktur, die den Karpaltunnel – ähnlich wie ein Dach – nach oben hin begrenzt. Damit bekommen die im Karpaltunnel enthaltenen Nerven und Sehnen mehr Platz. Die Operation kann entweder durch eine offene oder durch eine endoskopische Operation (in „Schlüssellochmethode“) durchgeführt werden. Beide Eingriffe können ambulant durchgeführt werden.

Das Ergebnis der Operation ist in den meisten Fällen positiv. Viele Beschwerden wie Schmerzen oder Taubheitsgefühl bessern sich quasi sofort. Waren die Nerven stark geschädigt, kann es jedoch etwa ein halbes Jahr dauern, bis die Symptome weitgehend verschwunden sind. Nur selten ist der Nerv so geschädigt, dass trotz einer Operation Beschwerden zurückbleiben – dies ist in der Regel der Fall, wenn der Muskelabbau bereits über ein Jahr vor dem Eingriff bestand.