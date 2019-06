Darf's ein bisschen mehr sein? Das steckt in der Wurst

Wir kaufen alle ständig ein und stehen dann vor der Frage: besser beim Metzger oder mit Verpackung? Aber wo sind eigentlich die Unterschiede?

1. Was außer Fleisch steckt eigentlich in der Wurst?

Wurst enthält Nitritpökelsalz. Das Problem dabei ist das Nitrit selber. Aus Untersuchungen weiß man, dass wir nach dem Verzehr von Nitrit im Magen Darmtrakt Nitrosamine bilden können. Diese gelten als krebserregend. Daher schließt man daraus, dass es eine höhere Gefahr gibt an, zum Beispiel an Magenkrebs zu erkranken, je mehr gepökelte Fleischwaren man zu sich nimmt.

Die eingesetzten Phosphate bei der Herstellung von Wurst dienen dazu, Wasser zu binden und insgesamt eine schnittfeste Konsistenz zu erlangen. Das zugesetzte Phosphat soll das natürliche Phosphat ersetzen, welches im warmen Schlachtfleisch noch vorhanden ist. Phosphate, vor allen Dingen Poly- Phosphate, gelten als nicht gesundheitsfördernd. Sie können sich negativ auf den Calcium Stoffwechsel auswerten. Die Gefahr wird allerdings als gering eingeschätzt, jedenfalls bei einem normalen Verzehr von Wurstwaren.

Pökeln als Konservierungsmethode

Das Pökeln von Fleischwaren dient der Konservierung. Diese Konservierungsmethode stammt aus einer Zeit, wo wir noch nicht in der Lage waren, durch Kühlung eine längere Haltbarkeit zu erreichen. Dies ist natürlich heutzutage nicht mehr der Fall. Das Salz in der Wurst würde vollkommen ausreichen, die Wurst zusammen mit der Kühlung für eine lange Zeit haltbar zu machen. Das hat jedoch auch den Effekt, dass wir das typische Pökelaroma erreichen. Dieses Aroma ist für viele ein wichtiger Grund Wurst zu genießen. Grünkohl, verfeinert mit einer mit Wurst oder gepökeltem Kasseler oder Schweinebauch ist für viele ein Traditionsgericht und ohne Pökelaroma kaum vorstellbar.

Ungepökelte Würste

Mittlerweile gibt es jedoch eine Methode ohne Pökelsalz. Dazu wird oft Rote Bete Pulver angereichert mit Reifungskulturen. Diese geben der Wurst nicht nur die typisch rosa Farbe, sondern auch das Pökelaroma. Man kann allerdings auch auf reine, gesalzene Wurst zurückgreifen. Diese Würste werden oftmals als Bio-Würste verkauft. In der EU-Bioverordnung ist Pökeln erlaubt, jedoch bei Bioverbänden, wie Demeter oder Bioland, sind keine Nitritsalze zum klassischen Pökeln erlaubt. Wer also auf ungepökelte Würste zurückgreifen möchte, der sollte darauf achten, dass in der Zutatenliste kein Pökelsalz oder Kaliumnitrit oder Natriumnitrit (E250) aufgelistet sind.

Manche Metzger, vor allem im Biosektor, verarbeiten schlachtwarmes Fleisch, und können somit auf die künstliche Zusatz von Phosphaten verzichten. Dies kann man dann auch auf der Zutatenliste erkennen.

Es lohnt sich also, sich dem Thema etwas intensiver zu widmen und sich in der Region einen guten Metzger zu suchen, der eine qualitativ hochwertige Wurst selbst herstellt.

2. Sind Geflügelwürstchen besser? Wenn ja warum?

Bei Geflügel-Würstchen ist es sehr wichtig, dass man in der Zutatenliste kein anderes Fleisch findet. Ansonsten ist keine reine, und es wurden noch andere Fleischsorten eingesetzt. Positiv ist, dass das Fett des Geflügelfleisches besser zusammengesetzt ist. Es enthält mehr ungesättigte Fettsäuren als zum Beispiel Rind oder Schweinefleisch. Des weiteren sind Geflügel Fleischwürstchen oft magerer als Klassische. Geschmacklich unterscheiden sie sich jedoch deutlich von den Schweinefleisch Würstchen.

3. Wie gut sind vegetarischen Würstchen?

Mittlerweile gibt es eine große Vielfalt von vegetarischen Würstchen und vegetarischer Wurst. Sie sind jedoch nicht automatisch vegan, da sie oft Eiklar als Bindemittel verwenden. Durch den Einsatz von Pflanzenproteinen aus Lupinen, Soja, Erbsen und Weizen, und durch spezielle Herstellungsverfahren, die eine fleischähnliche Textur erreichen können, werden vegetarische Würstchen den klassischen Wurstsorten immer ähnlicher.

Bei den Produkten sollte man darauf achten, dass die Zutatenliste nicht vor Zusatzstoffen nur so strotzt. Da die Zutaten wenig Geschmack und Aroma besitzen, werden in den meisten Fällen Hefextrakte und Aromastoffe zugeführt. Hier sollte man dann eher auf Bio Produkte zurückzugreifen, da diese ihre Zusatzstoffe stark begrenzt halten. Und dann ist es eine reine Geschmackssache. Gesundheitlich gesehen können vegetarische Würste einen Vorteil in der Fett Qualität haben.

4. Wie gut ist Verpackte Wurst?

Verpackte Wurst aus der Kühltheke unterscheidet sich in den meisten Fällen nicht im Hinblick auf die Qualität von der Wurst an der Frische-Theke. Nur dann, wenn der Metzger selber seine Wurst herstellt und einen besonderen Wert auf eine hohe Qualität legt, also wenig Pökelsalz verwendet, wenig Phosphat verwendet, echte und gute Gewürzmischungen einsetzt, ist die Qualität natürlich an der Frische-Theke besser. Grundsätzlich entsteht durch abgepackte Wurstwaren viel Plastikmüll.

Weitere Informationen: