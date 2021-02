Darauf sollten Sie achten Richtige Ernährung bei Diabetes Typ 2

Diabetes Typ 2 ist eine Stoffwechselerkrankung, bei der das Hormon Insulin nicht mehr richtig wirken kann. Unbehandelt sammelt sich so zu viel Zucker im Blut an. Hauptsächlich geht es bei der Ernährung um die Reduzierung von Kohlenhydraten (Zucker und Stärke), denn diese werden mithilfe von Insulin in die Körperzellen aufgenommen. Beim Typ 2-Diabetiker ist nur noch eine geringe Insulinproduktion vorhanden. Werden die Mahlzeiten gleichmäßig über den Tag verteilt, reicht das Restinsulin häufig aus, um die Mengen an Kohlenhydraten zu verstoffwechseln. Übergewicht ist eine der Hauptursachen von Diabetes Typ 2. Deshalb ist es in der Behandlung besonders wichtig, Gewicht zu reduzieren.