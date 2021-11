Darauf sollten Sie achten! Immobilie geerbt?

Nicht jeder, der eine Immobilie geerbt hat, hat das große Los gezogen. Die vermeintlich gewinnbringende Immobilie kann zur Last werden. Oftmals muss man mit ebenfalls erbberechtigten Angehörigen Entscheidungen treffen, was nicht immer einfach ist oder es sind noch Schulden abzubezahlen und das Finanzamt hat womöglich auch noch Forderungen. Sich gut beraten lassen, ist ganz wichtig!

Das Familienheim ist ein Sonderfall: Hier müssen Ehegatten, gesetzliche Lebenspartner und die Kinder keine Erbschaftssteuer zahlen, wenn sie es selbst bewohnen. Für Kinder gilt das aber nur bis maximal 200 qm Wohnfläche – was darüber hinaus geht, wird steuerpflichtig, also am besten einen Steuerberater hinzuziehen.

Wichtig: Damit ein Familienheim steuerfrei bleibt, muss man zehn Jahre lang selbst darin wohnen. In der Zeit darf man die Immobilie nicht vermieten oder als Zweitwohnsitz nutzen.