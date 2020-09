Darauf müssen Sie achten Die 6 größten Fehler beim BH-Kauf

1. Der falsche Brustumfang Viele Frauen kennen ihren Unterbrustumfang nicht. Der wird als Zahl angegeben und steht im Etikett Eures BHs. Wenn auf Ihrem BH 70B steht, sollten Ihr Unterbrustumfang 70 cm betragen. Gemessen wird der Unterbrustumfang am besten mit einem Maßband, das direkt unter dem Brustansatz um den Oberkörper gelegt wird. Dabei sollten Sie ruhig weiteratmen und nicht die Luft anhalten.

2. Die falsche Körbchengröße Die Körbchengröße wird durch den Buchstaben hinter der Zahl gekennzeichnet. Ein BH mit der Bezeichnung 70B hat also die Körbchengröße B. Wird die Körbchengröße zu klein gewählt, quillt die Brust aus dem BH heraus. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern quetscht auch die Brust. Eine zu große Körbchengröße bietet keinen Halt, und der Stoff kann Falten schlagen.

Tipp: Viele Frauen haben unterschiedlich große Brüste. Das kann einfach durch Einlagen ausgeglichen werden. Zur Not tut es übrigens auch eine Socke, die Sie gefaltet in den BH einlegen.

3. Bügel oder bügellos - das ist hier die Frage Eigentlich ist es gar keine Frage: Mit Bügel ist in aller Regel die bessere Wahl. Denn die Brust wird in erster Linie durch das Unterbrustband gestützt, und nicht durch die Träger, wie viele denken. Lediglich Frauen mit sehr kleinen Brüsten können auch auf Bralettes ausweichen, die auch ohne Bügel ein schönes Decolleté zaubern.

Damit der Träger nicht rutscht, sollte er richtig eingestellt sein. Das erfolgt mit dem Schieber, der meistens hinten am Träger sitzt. Auf keinen Fall darf der Träger einschneiden, denn das ist richtig schmerzhaft. Auch beim Träger kann es sein, dass die beiden Seiten unterschiedliche Einstellungen benötigen.

5. Es muss nicht immer Handwäsche sein

Fast alle Hersteller geben auf den Etiketten der BHs "Handwäsche" an. Damit sichern sie sich ab, denn ein gebrochener Bügel kann schnell die Waschmaschine kaputt machen. Doch im stressigen Alltag kann man den BH durchaus auch mal in die Waschmaschine stecken. Dann sollte man aber in jedem Fall ein Wäschesäckchen verwenden, damit der Bügel nicht andere Wäschestücke oder die Waschmaschine beschädigen kann.