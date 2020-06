Biologischer Pflanzenschutz Kräuter gegen Schädlinge

Was tun, wenn Schädlinge wie Blattläuse oder Milben unseren Pflanzen zu Leibe rücken, Schnecken den Salat wegfressen? René Wadas schwört auf rein biologische Bekämpfungsmittel.

Lavendel, Thymian, Oregano und Salbei begreifen ihre Duftstoffe als Waffe gegen Blattläuse. Also: diese Kräuter unter die Rosen gepflanzt sehen nicht nur gut aus, sondern halten auch die Blattläuse auf Abstand.

Und wer im Gemüsegarten an verschiedenen Stellen (nicht in einer Reihe, sondern auf Lücke gesetzt) Zwiebeln oder Schnittlauch pflanzt, wappnet seine Pflanzen gegen Milben und Blattläuse. Auch Dill treibt Blattläuse und Milben in die Flucht.