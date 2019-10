Betriebskostenabrechnung Dicke Nachzahlungen vermeiden

Der Mieter hat ein Einsichtnahme-Recht in die Betriebskostenbelege. Das hat der Bundesgerichtshof so entschieden. Das bedeutet: Der Mieter kann vom Vermieter verlangen, dass er ihm alle zur Betriebskostenabrechnung gehörenden Rechnungen und Verträge vorlegen muss. Dazu gehören beispielsweise auch die Lohnabrechnungen oder der Arbeitsvertrag des Hausmeisters.

Der Vermieter muss die Betriebskostenbelege am Ort des Mietobjekts vorlegen. Wohnt der Vermieter in Hamburg und ist die vermietete Wohnung in Baden-Baden, muss er die Rechnungen in Baden-Baden vorlegen. Verlangt der Mieter das Zusenden von Belegen und ist der Vermieter damit einverstanden, kann der Vermieter für das Zusenden der Belege eine Kostenerstattung verlangen. Pro Kopie sind das derzeit durchschnittlich 20-30 Cent. Ein Recht auf Zusenden der Belegkopien kann auch dann gegeben sein, wenn der Mieter beispielsweise krank ist oder mittlerweile mehrere Hundert Kilometer weiter weg wohnt.