Behandlung von Krampfadern Beschwerden vorbeugen und behandeln

Achtung: Vor allem, wenn die Beine häufig anschwellen, kribbeln oder schwer werden, spätestens wenn Schmerz einsetzt, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

Viele Krankenkassen bezahlen bisher nur das am längsten angewandte und am besten erforschte Stripping. Wann welche Methode am sinnvollsten ist, sollten Sie mit ihrem Arzt individuell klären.