Balsamico - ist jeder sein Geld wert? 3 Tipps zum Balsamico-Essig

Der traditionelle Balsamico, also "Aceto Balsamico tradizionale", stammt entweder aus der Provinz Modena oder aus der Provinz Reggio Emilia in Italien. Er besteht ausschließlich aus dem Most bestimmter Trauben und lagert entweder 12 Jahre, 18 Jahre (nur der aus Reggio Emilia) oder 25 Jahre (extravecchio) in unterschiedlichen Holzfässern. Sein Preis ist stattlich: ab 50 Euro pro 100 ml.