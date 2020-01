Aufräumen leicht gemacht So schaffen Sie Ordnung!

Aussortieren, dabei Aufräumen und dann… Aufatmen! Wenn es nur so leicht wäre! Kaum hat man eine Ecke bereinigt, dann stapelt es sich in der anderen.

Drei Siebe, zwei Schneebesen, fünf Kochlöffel: Kein Wunder, dass der Behälter mit den Kochutensilien überquillt. Dasselbe gilt für viele Schubladen, Schränke und Regale in der Wohnung. Den Bestand reduzieren und sinnvoll aufräumen ist das Ziel. Ganz oben und ganz unten verstauen Sie ab sofort Dinge, die Sie nicht so oft brauche. Was Sie täglich nutzen, ist ab am besten in Griffhöhe.