Arznei in der Tasse? Kräutertees - so gesund sind sie wirklich

Sie sind nicht nur zur Erkältungszeit beliebt: Teeaufgüsse aus Kräutern wie Minze, Kamille, Fenchel oder Salbei. Auswahl gibt es reichlich. Aber Kräutertees stehen auch immer wieder in der Kritik wegen Schadstoffen oder schlechten Beimischungen.

Es gibt kaum ein Lebensmittel, dem so viel heilende Wirkung zugesagt wird, wie den Kräutertees. Daher werden sie sowohl als schmackhafte und kalorienarme Durststiller als auch gezielt zur Linderung von Krankheitssymptomen eingesetzt.

Salbei- und Kümmeltee dienen vielen Menschen als Mittel zur Linderung von leichten Krämpfen im Magen-Darm-Bereich, Völlegefühl und Blähungen. Des Weiteren werden Entzündung im Mund- und Rachenbereich gelindert, der heiße Aufguss unterstützt die Heilung von bakteriellen Erkältungskrankheiten.

Fenchel und Anis unterstützen die Verdauung. Sie lindern leichte Darmbeschwerden und dienen als Schleimlöser bei Erkältungskrankheiten.

Pfefferminze wirkt krampflösend bei Gallenbeschwerden, das enthaltende Menthol lindert Beschwerden bei leichten Entzündungen der Atemwege.

Ingwertee ist vielfältig: Er wirkt verdauungsfördernd, aber auch gegen Übelkeit und Erkältungsbeschwerden.

Chai Tees, die hauptsächlich mit Weihnachtsgewürzen, Pfeffer und Süßholz Geschmack in die Tasse bringen, schmecken nicht nur lecker würzig, sondern auch sie wirken verdauungsfördernd. Das in einigen Chai-Tee-Mischungen enthaltene Süßholz wirkt sich positiv auf Erkrankungen der Luftwege und Magenbeschwerden aus.

Sind Kräutertees eigentlich Arzneimittel?

Tees gehören zu den Lebensmitteln. Die physiologisch “wirksamen” Inhaltsstoffe (meist ätherische Öle, Gerbstoffe und Säuren), sind in den Dosierungen und Mengen wie wir sie als Tee aufnehmen, keinesfalls als “Wirkstoffe” zu bezeichnen. Denn Wirkstoffe im rechtlichen Sinne enthalten diese freiverkäuflichen Lebensmittel nicht, sonst wären sie Arzneimittel und müssten auch so gekennzeichnet werden.

Dass sie ihre jeweilige gesundheitliche Wirkung nicht immer sicher mit sich bringen, zeigt auch, dass sie rechtlich nicht so beschrieben werden dürfen. Bezeichnungen wir “magenschonend”, “mentale Fitness”, “geistige Leistungsfähigkeit”, “Detox”, aber auch direkte Heilungsversprechen wie “gut bei Diabetes”, was früher aus marketingstrategischen Gründen gerne behauptet wurde, ist daher inzwischen komplett verboten.

Sind Kräutertees dennoch gesund?

Auch wenn sie keine Arzneimittel sind, so enthalten sie doch immerhin geringe Mengen an wirksamen Substanzen. Und weil das so ist, sollte man selbst die „so gesunden” Kräuter nicht zu hoch dosieren und schon gar nicht dauerhaft einsetzen.

Schadstoffe im Tee?

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), aber auch andere Institutionen haben immer wieder krebserregende Pflanzengifte in den Tees gefunden, die auf lange Sicht - vor allem für Kinder - gefährlich werden können. Es kann dann zum Beispiel zu Leberschädigungen kommen. Selbst in Bio-Tees wird man hier fündig, daher hilft es auch nichts auf Bio-Tees zurückzugreifen. Allerdings sind die Bio-Tees weniger mit Rückständen an Pflanzenschutzmitteln belastet, was ja auch schonmal gut ist.

Besonders bei Kräutertees, die auch Früchtebestandteile enthalten, sollte man auf der Zutatenliste nach Aromen Ausschau halten. Um Geld bei der Herstellung zu sparen werden besonders bei fruchtig-aromatischen Tees künstliche Aromen eingesetzt. Da wird dann an der Qualität und der Menge des Ausgangsproduktes geknausert. Darüber hinaus, weiß man nicht, ob man auf diese Stoffe pseudoallergisch reagiert.

Welchen sollte man kaufen?

Die Qualität der Kräuter- und Früchtetees zeigt sich auch oft ihm Preis. Es gibt Anbieter, die sehr viel Wert auf eine hohe Qualität legen, sowohl bei der Anpflanzung als auch bei der Art des Angebots, bis hin zu Verpackung. Billige Tees sind oft “Dust”, also sehr fein gemahlene Bestandteile. Hier ist nicht mehr erkennbar, welche Teile der Pflanze verwendet wurden. Ob es nicht nur Blätter, sondern größtenteils auch Stängel waren.

Mein Tipp ist, den Kräutertee in einem spezialisierten Einzelhandel zu kaufen oder auf Produkte von renommierten Teeanbietern zurückzugreifen. Am besten Bio und ganze Blätter und Zutaten kaufen, also Produkte, bei denen man erkennen kann, welcher Pflanzteil verwendet wurde. Es ist auch sinnvoll die Teesorten zu variieren.

Achtung Keime!

Zum Aufgießen idealerweise gute große Papier-Teebeutel verwenden. Nicht unbedingt das Tee-Ei, denn hierin verklebt oft die Tee-Zutat.

Aus hygienischen Gründen, damit alle noch vorhandenen vitalen Keime abgetötet werden, sollte der Aufguss mit kochend heißem Wasser erfolgen. Den Tee sollte dann noch mindestens 5 Minuten ziehen. Außerdem nur so viel Tee verwenden, wie man wirklich braucht - also nach Herstellerangaben dosieren.

Außerdem den aufgegossenen Tee nicht zu lange bei Zimmertemperatur stehen lassen. Es gibt immer noch Bakterien, die überlebt haben und dann den Tee verderben können. Entweder sofort trinken oder im Kühlschrank bis zu 2 Tage aufbewahren.

Tipp

Übrigens: Minze, Salbei und Co wachsen super im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Die frischen Kräuter kann ich ganz einfach nach dem Abwaschen trocknen und in Einmachgläsern anschießend sehr lange lagern. Da weiß man, was man hat!