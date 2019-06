Am besten Schnell verbrauchen Der richtige Umgang mit Hackfleisch

Am besten Schnell verbrauchen

Bei Fleisch aus der Metzgerei können Sie nach Farbe und Geruch gehen. Bei abgepacktem Fleisch ist das allerdings oft schwierig. Das liegt an der sogenannten Schutzatmosphäre: Das Fleisch wird vor dem Verpacken in der Plastikschale mit einem Gasgemisch behandelt.

Wollen Sie Hackfleisch einfrieren, dann möglichst schnell nach dem Einkauf, am besten flach in kleinen Portionen. Bereits abgepacktes Hackfleisch sollten Sie in Gefrierbeutel umfüllen. Unbedingt beschriften, denn mageres Hackfleisch hält eingefroren bei 18 Grad Celsius 3 Monate, fettreiches nur 1 Monat!