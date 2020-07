Altersvorsorge für Frauen So wird die Altersvorsorge zur Vorfreude

Mit zehn Euro im Monat sind Sie dabei: Wer sein Geld für sich arbeiten lässt, kann dem Un-Ruhestand gelassen entgegenblicken. Die Höhe unseres Arbeitsverdienstes bestimmt häufig über unsere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gerade Frauen scheuen sich oft davor, sich aktiv um ihre Finanzen zu kümmern. „Das mit Freude zu tun, ist gar nicht schwer“, sagt Finanzexpertin Claudia Müller.

Durch Kindererziehungszeiten, Mini- oder Geringverdienerjobs und viel ehrenamtliche Arbeit entstehen gerade bei Frauen große Lücken in der Altersvorsorge. Die staatliche Rente reicht oft nicht, um den gewohnten Lebensstandard zu halten, so dass ein privater Vermögensaufbau unerlässlich ist. Das ist vollkommen unabhängig vom Alter, erklärt die Finanzfachfrau, und vor allem: es ist nie zu spät damit anzufangen!

1. Haushaltsbuch führen – so einfach geht es!



Es kann schmerzhaft sein, so ehrlich zu sich zu sein! Aber es bringt viel, erst einmal zu gucken: Wo stehe ich mit meinen Finanzen? Wer ein Haushaltsbuch führt, kann ganz schnell Löcher in der Kasse ausfindig machen. Teure Handyverträge werden offenbar genauso wie doppelte Versicherungen. Versuchen Sie sich anzugewöhnen regelmäßig – z.B. am Abend – ihre Tagesausgaben in ein Haushaltsbuch zu notieren. Sie können dazu ein klassisches Haushaltsbuch nehmen, Apps helfen Ihnen mit dem Smartphone und wer lieber mit dem Computer arbeitet, kann Excel-Tabellen nutzen. Hier gibt's ein Beispiel: www.femalefinanceforum.de/downloads/

2. Budget setzen – so teilen Sie sich das Leben ein!

Die wichtigste Frage zuerst: „Was ist Ihnen wichtig?“ Ist es die Tüte Chips vor dem Fernseher? Oder würden Sie gern mal wieder mit einer Freundin oder Ihrem Mann ins Kino gehen? Claudia Müllers Credo: Sich die Sahnetorte gönnen, die unachtsam gefutterten Chips am Abend meiden! Das einfachste Budget-Modell braucht drei Zahlen. Die Hälfte des Einkommens, also 50 Prozent sollten Sie für das Lebensnotwendige wie Miete und Lebensmittel rechnen. 30 Prozent Ihres Einkommens dürfen Sie für den kleinen Luxus zwischendurch ausgeben – für Sport, das Auto, für Reisen oder Ihr Hobby. Finanzexperten rechnen 20 Prozent in die Sparquote: Lebensversicherungen, Geldanlagen etc.

3. Notgroschen beiseitelegen – so schaffen Sie es leicht zu sparen!

Stellen Sie sich vor die Waschmaschine gibt plötzlich den Geist auf. Das Auto bleibt liegen, oder noch schlimmer – Sie müssen eine Zeit ohne Job überstehen. Mit dem Notgroschen sollten Sie drei bis sechs Monate überleben können. Doch wie soll ich Geld auf die Seite legen, wenn es gerade zum Leben reicht? Auch ganz kleine Beträge wie 10 Euro am Monatsanfang auf die Seite gelegt, können helfen sich ein kleines finanzielles Speckpolster anzulegen. Kleine Hebel können eine große Menge bewirken. Wichtig ist die Anzahl der Jahre, die ich das Geld liegen lasse!

4. Lernen oder Rat holen – so finden Sie einen guten Ratgeber!

Allein auf den Bankberater vertrauen ist nicht immer die beste Option. Jede Bank setzt natürlich auf ihre ganz eigenen Anlagepapiere. Suche Sie sich doch eine „Finanz-Laufgruppe“! Oder leisten Sie sich einen Honorarberater. Das kostet zwar augenscheinlich erst mal viel Geld. Auf lange Frist gerechnet, haben Sie die Kosten aber bald wieder eingespart, denn ein Honorarberater „verkauft“ Ihnen nichts, sondern berät Sie wertneutral. Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten der Verbraucherzentrale (www.verbraucherzentrale.de/altersvorsorge), von Stiftung Warentest und beim Verbund Deutscher Honorarberater.

5. Aktiv werden – so geht es in kleinen Schritten gut voran!

Überfordern Sie sich nicht selbst! Gehen Sie das Thema Finanzen in kleinen Schritten an. Wer in kleinen Schritten voran geht, kann schneller die Richtung korrigieren. Und setzen Sie sich einen Termin! Nicht sagen: Ich kümmere mich. Nehmen Sie ihren Kalender und setzen Sie sich einen fixen Termin, der nicht mehr als 72 Stunden von Ihrem aktuellen Entschluss entfernt liegt - und dann starten Sie durch!

Expertin im Studio: Claudia Müller

Buchtipps:

Claudia Müller:

Finanzen - Freiheit - Vorsorge. Der Weg zur Finanziellen Unabhängigkeit - nicht nur für Frauen.

Springer Verlag

Verbraucherzentrale:

Altersvorsorge mit wenig Geld. Kleine Beiträge - große Wirkung.