Alternativen zu Schmerztabletten Dieses Essen hilft gegen Kopfschmerzen

Omega-3- vs. Omega-6-Fettsäuren - Was ist der Unterschied?

Der Körper benötigt zwar beide Fettsäuren und deren Abbauprodukte. Aber: Im Gegensatz zu den Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen mildern können, können die Abbauprodukte der Omega-6-Fettsäuren Entzündungen im Körper fördern. Deshalb liegt das optimale Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren bei circa 5 zu 1. Die Schwierigkeit: Beide Fettsäuren werden in unserem Körper durch das gleiche Enzym abgebaut.

Wenn also deutlich zu viele Omega-6-Fettsäure mit der Nahrung aufgenommen werden, können schlichtweg keine Omega-3-Fettsäuren mehr abgebaut und vom Körper verwendet werden. Das 5 zu 1 Verhältnis zu erreichen ist im Alltag manchmal schwer. Denn durch Fertigprodukte und sehr oft verwendetes Sonnenblumenöl werden vermehrt Omega-6-Fettsäuren aufgenommen.