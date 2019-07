Alles nur Zucker Wie gut sind fertige Dessert-Soßen?

Was uns enttäuschte, war, dass in den Pulvern vor allem Zucker zu finden ist, zum Teil über 80%. Und das in den unterschiedlichsten Varianten: Glucosesirup, Maltodextrin, Maisstärke. Dazu auch mal Palmöl, Stärke, Verdickungsmittel und die Vanille ist in den meisten Fällen nur als Aroma zu finden.