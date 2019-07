Alles in Butter, oder?! So gesund ist das beliebte Streichfett

So gesund ist das beliebte Streichfett

Alles in Butter, oder?!

Süßrahmbutter ist die klassische Butter etwa in Großbritannien oder den USA. Ihr werden keine Milchsäurebakterien zugesetzt, sie schmeckt daher süßlicher und ist besonders gut zum Backen geeignet, oder zum Saucen montieren, da sie weniger ausflockt.

„ Deutsche Markenbutter “ oder „ Deutsche Molkereibutter “ sind Handelsklassen. Bei der Untersuchung von Aussehen, Geruch, Geschmack, Textur, Wassergehalt, Streichfähigkeit, pH-Wert und Mikrobiologie (durch eine Laboruntersuchung) muss Markenbutter vier von fünf möglichen Punkten in allen Kategorien erreichen, Molkereibutter drei von fünf. Markenbutter darf nur aus Milch oder daraus gewonnenem Rahm hergestellt werden, Molkereibutter kann auch so genannten Molkenrahm enthalten.

Hochwertiger ist in der Regel Joghurtbutter, wo die Butter mit Joghurt verlängert wird.

Butter besteht aus Milch, Margarine in der Regel aus Pflanzenfett. Der Fett- und Kaloriengehalt ist gleich, die Back- und Brateigenschaften ebenfalls. Weil Pflanzenfett nicht von Natur aus streichfähig ist, muss das Fett industriell gehärtet oder mit Verdickern versetzt werden. Zur Aromatisierung werden Säuerungsmittel wie Milchsäure, Zitronensäure, Sauermolke oder auch Joghurtkulturen beigemischt. Die gelbliche Farbe der Margarine stammt meist vom zugesetzten Beta-Carotin. Verbreitet ist außerdem die nachträgliche Zugabe der fettlöslichen Vitamine A, D, K und E, weil während der Herstellung die meisten natürlichen Vitamine zerstört werden.

Butter selbst herstellen – so geht’s

Einen Becher zimmerwarme Sahne in ein Schraubglas füllen und kräftig schütteln.

Nach ca. 2-3 Minuten entsteht ein gelber Klumpen, das ist Butter. Die leicht trübe Flüssigkeit ist Buttermilch und kann so getrunken werden.

Den Butterkloß in eine Schüssel Eiswasser legen und kneten, um die restliche Buttermilch herauszuwaschen. Damit wird die Butter länger haltbar. Die Butter in Form kneten, im Kühlschrank kaltstellen und genießen.

Katarina Schickling: " Aber bitte mit Butter: Warum Brot nicht dumm und Fett nicht krank macht " Von Low Carb und fettfrei bis vegan und die zahlreichen Milchersatzprodukte – das Buch entlarvt gängige Ernährungsmythen. Denn viele vermeintliche Fakten sind Wahrheit und durch nichts belegt. Dabei trifft die Autorin Experten in ganz Europa und recherchiert die wahren Fakten hinter der Hysterie. Herder Verlag, 2016, 19,99 €

Susann Hartung:

Butter-Shaker – Das Rezeptbuch

Christian Jürgens macht es, Johann Lafer, Jamie Oliver und Alfons Schuhbeck sowieso: Selbst aromatisierte Butter ist ein Highlight in der Gastronomie, z.B. Kapern-Zitronen-Butter, Brandy-Butter oder Vanille-Mohn-Butter. Und das Geheimnis dabei: Am besten schmeckt es, wenn die Sahne schon veredelt wird, bevor daraus die Butter entsteht. Das Buch bietet eine große Vielfalt an Butterrezepten für die kalte und warme Küche.

Südwest Verlag, 2016, 3,67 €