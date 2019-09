Akut oder schon chronisch? Schmerzen - das können Sie tun!

Es stehen eine ganze Reihe von schmerzstillenden Präparten zur Auswahl: Häufig genommen werden Präparate mit den bekannten Wirkstoffen Paracetamol, Acetylsalicylsäure (ASS) und Ibuprofen. Gegen Migräneattacken werden zum Beispiel Vertreter aus der Wirkstoffgruppe der Triptane verschrieben. Sie greifen direkt in den Stoffwechsel der Nervenzellen ein und hemmen Entzündungsreaktionen im Gehirn. Bei sehr starken Schmerzen, nicht nur bei Tumorkranken, werden oft Opioide gewählt, das sind morphinähnliche Wirkstoffe. Dazu muss der Arzt ein spezielles Betäubungsmittelrezept verschreiben. Vorteil: Die Opiat-Pflaster erlauben auch niedrige Dosierungen. Wer unter neuropathischen Schmerzen leidet, bekommt vom Arzt meist ein lokales Betäubungsmittel in die Nähe des Nervs gespritzt.

Starke, anhaltende Schmerzreize hinterlassen sehr schnell bleibende Spuren im Gehirn: Nervenzellen erhöhen ihre Reaktionsbereitschaft und setzen verstärkt erregende Botenstoffe wie Glutamat und Substanz P frei. Gleichzeitig vermehren sich deren Bindungsstellen und verändern ihre Eigenschaften. Die Reizübertragung funktioniert jetzt so effektiv, dass die Nervenzellen schon bei schwachen oder sogar ganz ohne auslösende Reize Schmerzsignale an das Gehirn leiten. Neue Forschungsergebnisse zeigen zudem, dass chronischer Schmerz nicht nur die Funktion von Gehirnzellen verändert, sondern auch ihre Feinstruktur. Dies kann eventuell die geistige Leistungsfähigkeit einschränken und bleibende Schäden verursachen.

Lösung: Beim sogenannten „Relearning“ versucht man, das Schmerzgedächtnis zu überschreiben. Ohne die Mitarbeit des Patienten ist das jedoch nicht möglich. Er muss selbst aktiv werden, wobei seine Wünsche und Vorlieben berücksichtigt werden. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, einem Opernfreund die Anschaffung eines Hundes zu empfehlen, damit er mehr spazieren geht. Man muss ihm vielmehr in Aussicht stellen, dass er wieder in die Oper gehen kann. Der Patient muss also nichts Neues lernen, sondern nimmt wieder auf, was er schon immer gern gemacht hat. Statt ein Schmerztagebuch zu führen, sollte er aufschreiben, was er wieder kann, weil ihn das zusätzlich motiviert.