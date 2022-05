Vorgesehen ist, dass bei einem Haus in einem energetisch sehr guten Zustand, sprich mit wenig fossilen Brennstoffverbrauch, der Vermieter an den Co2-Kosten kaum bis gar nicht beteiligt werden, sondern der Mieter den Löwenanteil stemmen soll. Bei einem unsanierten Haus in einem schlechten energetischen Zustand soll sich der Mieter nach wie vor an Co2 Kosten beteiligen. Das ist gerade in den großen und nachgefragten Städten ein Problem, da dort die Mietpreise ohnehin auch für einfache Häuser sehr hoch sind und die Mieter natürlich keinen Einfluss darauf haben, in welchem energetischen Zustand das Haus ist, in dem sie eine Wohnung anmieten können.