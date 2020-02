Achtung Zuckerfalle So viel Zucker ist gesund

Zucker war einst ein wertvolles Gut, weshalb es auch als "Weißes Gold" bezeichnet wurde. Heutzutage findet sich Zucker nicht nur in Süßigkeiten, sondern in zahlreichen Lebensmitteln, in denen wir es gar nicht vermuten. Zucker zu reduzieren oder sogar ganz darauf zu verzichten ist im Trend. Doch: Wie viel Zucker braucht unser Körper? Und wann ist Zucker ungesund?