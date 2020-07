Aber bitte mit Sahne! Wie ungesund ist der Dickmacher?

Ein ordentlicher Schlag frische Sahne auf dem Eis oder den Früchten ist einfach lecker, hat aber richtig viele Kalorien. Aber ist Sahne wirklich so ungesund wie wir denken?

Das Milchfett, was Sahne mit mindestens 30% enthält, ist hervorragend verdaulich.

Die gesäuerten Sahneprodukte sind geschlossen länger haltbarer. Da Schmand gut erhitzt wird, wie auch Crème Fraîche, sind die beiden Produkte gut geeignet für heiße Soßen oder Suppen, weil das Eiweiß nicht so schnell ausflockt.

Wenn es jetzt im Sommer heiß ist, kühlt das Gewitter die warme Luft ab – man hat das Gefühl, dass es dann kalt genug ist, Sahne zu schlagen … dem ist aber nicht so! Schlagsahne ist ein Fettschaum, wobei das Milchfett fest sein muss. Daher muss die Schlagsahne gerade im Sommer, wenn die Luft warm ist, sehr kalt sein. Der Trick ist, die Schüssel oder den Becher, in der die Sahne geschlagen wird, vorher ins Tiefkühlfach oder zumindest in den Kühlschrank zu stellen.