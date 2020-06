7 hilfreiche Tipps Richtig gießen

Viel Regenwasser geht aber leider über die Regenrinne direkt in die Kanalisation. Es gibt aber eine Möglichkeit, mittels eines „Regenwassersammlers“ das Wasser abzuleiten und mit Hilfe eines Schlauches in den Garten oder in eine Regentonne fließen zu lassen.

Dieser Regenwassersammler wird in die Regenrinne eingesetzt, bei Starkregen oder wenn die Regentonne voll ist, wird das Wasser wieder in die Kanalisation geleitet, es kann also nichts überlaufen, weder im Garten noch auf dem Balkon in der Regentonne.