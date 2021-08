4. In Linsen baden

Diese Übung hilft, die Durchblutung in den Fingern zu verbessern und durch die Wärme die Hände zu entspannen! Eine tolle Ausgleichsübung für entspannte Finger und Unterarme – am besten die Linsen vorher in der Microwelle oder im Backofen erwärmen. Bei der Übung wird Wärme mit Bewegung kombiniert.

Die Übung gerne 5 – 10 Minuten durchführen, solange es den Fingern gut tut!