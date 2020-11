5 Tipps Obst und Gemüse richtig verpacken

Die halbe Zwiebel, ein paar Zweige Kräuter oder etwas schlappe Blätter Grünkohl – schnell fallen in der Küche kleine Reste an, die gut aufbewahrt werden wollen. Der Griff zur Frischhaltefolie ist zwar praktisch, doch nicht so ganz ökologisch. Eine Alternative: Bienenwachstücher. Doch Shia Su kann auf Beides verzichten – und das ganz leicht. Ihre fünf Tipps zur Müllvermeidung in der Küche.