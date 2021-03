5 Putzirrtümer aus dem Netz So geht's richtig

So geht's richtig

So geht's richtig:

Vorsicht! Die im Backpulver enthaltene Stärke kann sich in den Poren der Fugen absetzen und ist dann ein idealer Nährboden für Bakterien. Auch auf säurehaltige Hausmittel wie Essigessenz oder Zitronensäure bei Fliesenfugen verzichten! Der kalkhaltige Zement wird von der Säure angegriffen und porös.

Auch hier gibt es nicht nur wirkungsvollere, sondern auch kostengünstigere Mittel. Umweltfreundlich, durch die bessere Abbaubarkeit, ist die Zitronensäure. Diese ist entweder als Pulver, aufgelöst in warmen Wasser oder als flüssige Variante in jedem Drogeriemarkt erhältlich. Auch lästige Kalkablagerungen an den Innenwänden der Toilettenschüssel lassen sich dank Toilettenpapier entfernen. Diese mit einer dünnen Schicht des Papiers auskleiden und mit der angerührten Zitronensäure benetzten. Je nach Verschmutzungsgrad 1 bis 3 Stunden einwirken lassen und dann mit einer Bürste nacharbeiten.