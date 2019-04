4 Tipps von Tea-Master Björn Deinert So schmeckt Ihr Grüntee nicht mehr bitter

So schmeckt Ihr Grüntee nicht mehr bitter

Wenn Grüntee bitter schmeckt, liegt das an den Gerbstoffen, die man auch unter dem Namen Tanine kennt. Je trockener und heißer die Wachstumsbedingungen sind, unter denen die Teeblätter an der Pflanze heranwachsen, desto mehr Tanine bilden sich. Diese Stoffe haben durchaus eine gesundheitsfördernde Wirkung, in zu hohen Mengen stören sie den feinen Geschmack von Grüntee.