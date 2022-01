1. Im ersten Schritt das Kokosöl in einem Topf erhitzen, bis es komplett flüssig ist.

2. Im nächsten Schritt wird das Futter ins flüssige Kokosöl eingerührt. So viel Futter einrühren, bis keine Lücken mehr da sind. Das Kokosöl dient dazu, das Futter zusammenzuhalten, aber je mehr Futter drin ist, desto besser.

3. Nun das Kokosöl-Körner-Gemisch in die Silikonform füllen. Wenn die Form (z.B. eine Gugl-Form) schon ein Loch in der Mitte hat: Super. Wenn nicht: Einfach ein Holzstäbchen oder einen Strohhalm in die Mitte stecken, sodass hier ein Loch zum Aufhängen entsteht.