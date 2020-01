Selbermachen Nachhaltige Kosmetikpads nähen

Der Verbrauch von Einmal-Wattepads ist enorm und produziert Berge an Müll - dem wirken wir entgegen: Bloggerin Lisa Tihanyi näht waschbare Pads, die wieder verwendet werden können.

1. Im ersten Schritt ein Glas in der gewünschten Größe als Schablone nutzen, um Kreise auf den Baumwollstoff vorzuzeichnen. So viele Kreise vorzeichnen, wie man Kosmetikpads nähen will.