Repair-Café Wasserkocher reparieren

Bei Wechselstrom spielt die Polarität normalerweise keine Rolle. Deswegen ist es egal, wie herum sie einen Stecker in eine Steckdose stecken und somit auch ob sie bei einem Wasserkocher die blaue oder die braune Leitung links oder rechts anklemmen. Lebenswichtig und entscheidend ist nur, dass der Schutzleiter am richtigen Kontakt angeschlossen ist!

Bei sorgfältiger Durchführung ist eine Elektroreparatur wie der Austausch eines Anschlusskabels im Privatbereich natürlich erlaubt und nicht gefährlicher als das Wechseln einer Glühbirne. Wenn sie sich aber in irgendeinem Punkt unsicher fühlen oder nicht das richtige Werkzeug und Material parat haben, kommen sie im Zweifelsfall bitte immer in ein Repair-Café ( https://www.reparatur-initiativen.de ) wo sie alles ganz genau gezeigt bekommen.

10. Sie müssen ganz vorsichtig einschneiden, so dass sie keinen der Innenleiter beschädigen! Falls wie im Bild zu tief geschnitten wurde, müssen sie die ganze Leitung ein Stück kürzen und neu beginnen! Es reicht, wenn die Ummantelung ringsherum durchgehend eingeritzt ist. Durch Umbiegen platzt sie dann so weit auf, dass man sie einfach abziehen kann.

12. Passende Flachstecker gibt es in Sortimentskästen. Die Farbcodierung hat nichts mit den Adernfarben zu tun sondern zeigt den maximalen Leiterquerschnitt an, es werden die roten (bis 1,5mm²) benötigt. Die Adern mit dem Daumen verdrillen ( NICHT verzinnen!) und dann die Flachstecker mit der entsprechenden Kerbe in der Universalzange sorgfältig festquetschen (crimpen).

13. Die drei Kontakte in der gleichen Reihenfolge wie ursprünglich anschließen, der gelb-grüne Schutzleiter muss ZWINGEND an den richtigen Kontakt angeschlossen werden, sonst liegt ggf. lebensgefährliche Netzspannung am Gehäuse des Wasserkochers an! Die anderen beiden Kontakte (blau und braun) können untereinander vertauscht werden.