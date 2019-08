Repair Cafe Wasserarmaturen abdichten und entkalken

Unser Trinkwasser enthält gelöste Mineralstoffe, die mit der Zeit in Kesseln und an Armaturen Kalkkrusten hinterlassen. Wie man Armaturen und Wasserhähne entkalkt zeigen wir Ihnen hier.

Ich empfehle Entkalkungsmittel auf Basis von Amidosulfonsäure, da diese Chemikalie sehr wirksam gegen Kalk ist, dabei aber Metalle schont. Es können aber auch Entkalkungsprodukte mit Zitronensäure benutzt werden, obwohl diese kalt nicht so effektiv ist. Essigessenz löst Kalk besonders gut, ist allerdings auch sehr aggressiv gegenüber Metallen - deswegen sollte sie vorsichtig eingesetzt werden!

Am Auslass von Wasserhähnen befinden sich normalerweise Perlatoren, das sind Siebe, die Luft in den Wasserstrahl mischen und ihn so weicher und angenehmer machen. Weil hier schlagartig der Druck des Wassers abnimmt, sind diese Perlatoren besonders anfällig dafür, zu verkalken.