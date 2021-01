Nur für Größe 48-52 (Gr. 36-46 wird gerade, ohne Armausschnitt bis zur Schulterschräge gestrickt!)

In 24 cm Höhe für die Armausschnitte in der 1. Hinreihe beidseitig jeweils 2 Maschen abnehmen: Am Reihenanfang nach den 3 Patentrandmaschen 3 Maschen links zusammenstricken. Am Reihenende bis zu den letzten 6 Maschen stricken, 3 Maschen links verschränkt zusammenstricken und noch 3 Patentrandmaschen stricken = 111 Maschen. In jeder 4. Reihe beidseitig noch 2 x jeweils 2 Maschen wie beschrieben abnehmen = 103 Maschen. Anschließend ohne weitere Abnahmen im Halbpatent in Reihen weiterarbeiten bis zur Schulterschräge weiterarbeiten.