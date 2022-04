Tolle Motive – z.B. Ostereier können Sie auch mit Schere und Locher gestalten. Mit dem Locher können Sie dem ausgeschnittenen Ei Punkte verpassen (aufmalen wäre auch eine Möglichkeit) oder Sie schneiden das Ei mit der Zickzackschere in mehrere Teile. So können Sie das Ei mit Zickzacklinie oder als geschlüpftes Ei einfach umsetzen.

4. Mehrteilige Aufkleber (hier am Beispiel Ei gezeigt) lösen Sie am einfachsten mit einem Stück transparentem Klebeband vom Backpapier ab. Gut über das Motiv rubbeln, bis es sich löst und dann auf die gewünschte Stelle aufkleben und auch wieder andrücken und rubbeln bis es sich löst. So können Sie das Motiv auf einmal aufbringen. Passen Sie auf, dass das Klebeband nicht an der Farbe oder bei Papieranhängern am Papier haften bleibt und dieses mit ablöst.

Motive aus einem Stück wie der Hase oder die Hasenohren können Sie an einer Ecke vom Backpapier lösen und direkt aufkleben.