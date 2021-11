Jetzt auf YouTube! Anni WohnSchön

Tschüss Wohnprobleme - Willkommen großes Glück im kleinen Heim! In 10 YouTube Videos lösen wir wöchentlich Wohnprobleme, geben konkrete Anleitung und Inspiration für die Gestaltung und Einrichtung der eigenen vier Wände.

In jeder Folge zeigt Anni Wohn- und Einrichtungsbeispiele aus ihrem selbst umgebauten Häuschen. Sie vermittelt über ihr großes Netzwerk an Blogger*innen Inspiration und handfeste Upcycling-Tipps. Mit Fachleuten von Architektur bis Schreinerei macht die populäre Influencerin den Praxis-Test: Was taugt die gestreckte Wandfarbe aus zusammengerührten Resten, die noch im Keller lagert? Wie bekomme ich meinen kleinen Flur ganz groß? Tricks für eine Wohnoase auf dem Balkon, Trennwände als Wohnelement und vieles mehr.