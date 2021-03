Handarbeit Hasensocken stricken

Ostern und Socken gehören ja irgendwie zusammen und Strickdesignerin Tanja Steinbach hat besonders niedliche Motive dabei. Hier gehts zur Anleitung mit Strickschrift.

Sockenanleitung mit einfachen Ringeln, im Jacquardmuster oder aufgesticktem Hasenmotiv

Bitte beachten es gibt teilweise 2 Anleitungsversionen: 1x für die Größen 36/37 und 38/39 und 1x für die Größen 40/41 und 42/43! Für die Socken im Jacquardmuster steht die Anleitung in den Gr. 36/37 und 38/39 zur Verfügung

Material

4-fädiges Sockengarn in Wunschfarbe, 50-100g in 2 unterschiedlichen Farben. Die Lauflänge sollte zwischen 400 und 420m je 100g Knäuel liegen. Für die in der Sendung gezeigte Modell wurde Meilenweit 100 Merino Extrafine (75 % Schurwolle, 25 % Polyamid); Lauflänge: ca. 420 m / 100 g) von Lana Grossa in Gelb (Farbe 2414) und Weiß (Farbe 2405) verwendet. Für das aufgestickte Hasenmotiv wird noch ein Rest in Grau/Schwarz für die Augen benötigt.

Hinweis: Bei Gr. 38/39 liegt der genaue Verbrauch für ein Paar bei etwa 40g in Farbe Gelb und 20g in Farbe Weiß – aus 2 Knäuel können also problemlos 2 Paar gestrickt werden.



Alternativ sind alle 4-fädigen Sockengarne wie bspw. Regia 4-fädig oder Fortissima von Schoeller und Stahl für diese Anleitung einsetzbar- achten Sie dabei auf einen Polyamidfaser-Anteil, da dadurch die Socken strapazierfähig sind und formstabil bleiben.

Schere, Vernähnadel, Maßband

Maschenprobe

Mit Nadelstärke Nr. 2-3 mm bei glatt rechts entsprechen 30 Maschen und 42 Runden = 10 cm x 10 cm

Hinweis

Die Anleitung setzt die Grundkenntnisse des Sockenstrickens voraus, für die abgebildeten Socken wurden die Jojo-Ferse und die Bandspitze verwendet.

Strickmuster

Rippenmuster

In Runden, Maschenzahl teilbar durch 2,

1. Runde: 1 Masche rechts, 1 Masche links im Wechsel

2. Runde: *1 Masche wie zum links stricken abheben, den Faden dabei hinter der Masche weiterführen, 1 Masche links, ab * stets wiederholen

1.+ 2. Runde stets wiederholen

Glatt rechts

Dafür in Runden jede Masche rechts stricken, in Reihen die Maschen in den Hinreihen rechts und in den Rückreihen links stricken.

Jacquardmuster

In Runden, Strickschrift siehe separate Datei.

Den Rapport von 8 Maschen und Runde 1-14 der Strickschrift fortlaufend wiederholen

Stickmuster "Hase"

Stickschrift siehe separate Datei.

Anleitung einfache Ringelsocken Gr. 36/37 und 38/39

60 Maschen in Gelb auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 15 Maschen und zur Runde schließen. Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. Für den Minirollrand zu Beginn 3 Runden glatt rechts stricken, dann 2 cm im Rippenmuster stricken.

Anschließend glatt rechts in Ringeln, je 4 Runden in Weiß, 4 Runden in Gelb im Wechsel weiterstricken.

In etwa 6-7 cm Höhe ab Anschlag, nach der 1. von 4 Runden in Gelb die Jojo-Ferse laut Grundanleitung glatt rechts in Gelb arbeiten. Nach der Ferse die Ringel bis zur Spitze wie gewohnt fortsetzen.

Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind bei Größe 38/39 ab der Fersenmitte etwa 20 cm, nach einer 4. Reihe in Weiß die Bandspitze nach der Grundanleitung wie gewohnt glatt rechts in Gelb arbeiten. Alle Fäden vernähen. 2. Socke gleich stricken

Größentipp für Gr. 36/37

Es wird nach der gleichen Anleitung wie für Gr. 38/39 gestrickt, verkürzen Sie dafür nur die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 1,5 cm auf 18,5 cm!

Anleitung einfache Ringelsocken Gr. 40/41 und 42/43

64 Maschen auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 16 Maschen und zur Runde schließen. Ansonsten wird nach der gleichen Anleitung wie für Gr. 38/39 gestrickt.

Für Größe 40/41 verlängern Sie die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 1 cm auf 21cm!

Für Größe 42/43 verlängern Sie die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 2 cm auf 22cm!

Anleitung Socken im Jacquardmuster Gr. 36/37 und 38/39

60 Maschen in Gelb auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilt anschlagen, je Nadel 15 Maschen und zur Runde schließen. Rundenbeginn liegt in der hinteren Mitte. Für den Minirollrand zu Beginn 3 Runden glatt rechts stricken, dann 2 cm im Rippenmuster stricken.

Als Übergang zum Jacquardmuster 1 Runde rechte Maschen stricken und dabei gleichmäßig verteilt 4 Maschen rechts verschränkt aus dem Querfaden zunehmen, = 64 Maschen

Anschließend glatt rechts lt. Strickschrift Jacquardmuster in den Farben Gelb & Weiß weiterarbeiten

Nach 21 Runden im Jacquardmuster, die Farbe Weiß abtrennen. 1 Runde rechte Maschen in Gelb stricken, dabei im Bereich der 1. Und 4. Nadel 2x 2M zusammen stricken. = 30 Fersenmaschen. (62 Maschen insgesamt)

Dann die Jojo-Ferse laut Grundanleitung glatt rechts in Gelb arbeiten. Nach der Ferse noch ein Runde rechte Maschen in Gelb stricken, dabei wieder 2 Maschen verteilt im Bereich der 1. Und 4. Nadel aus dem Querfaden rechts verschränkt zunehmen, = 64 Maschen. Anschließend wieder im Jacquardmuster über alle 64 Maschen weiterarbeiten, Reihe 1- 14 der Strickschrift stets wiederholen

Wenn die Fußlänge bis zum Spitzenbeginn erreicht ist, das sind bei Größe 38/39 ab der Fersenmitte etwa 20 cm, die Bandspitze nach der Grundanleitung wie gewohnt glatt rechts in Gelb arbeiten, dabei in der erste Runde die 4 zusätzlichen Maschen gleichmäßig verteilt abnehmen, dann in der nächsten Runde die Bandspitze nach der Grundanleitung stricken. Alle Fäden vernähen. 2. Socke stricken.

Größentipp für Gr. 36/37

Es wird nach der gleichen Anleitung wie für Gr. 38/39 gestrickt, verkürzen Sie dafür nur die angegebene Fußlänge vor dem Spitzenbeginn um 1,5 cm auf 18,5 cm!

Anleitung Socken mit aufgesticktem Hasenmotiv, Gr. 36-43

Es wird nach der gleichen Anleitung wie für die einfachen Ringelsocken gearbeitet, dabei jedoch nach der Ferse den Fuß einfarbig in Gelb und die Spitze in Weiß stricken.