Handarbeit Stirnband mit Glitzer-Effekt stricken

Für ein Stirnband benötigen Sie einen Knäuel eines weichen und voluminösen Effektgarnes (leichtes Schlauchbändchen bspw. mit 60% Kaschmir, 25% Polyamid, 15% Schurwolle (Merino) mit 60m Lauflänge je 25 g oder in der Zusammensetzung 75% Schurwolle (Merino), 25% Baumwolle mit 90m je 50 g) in Wunschfarbe. Für den glitzernden Glamour-Effekt kann nach Belieben ein dünnes Glitzergarn mit verstrickt werden. Achten Sie dabei darauf, dass es sich um ein sehr dünnes Garn handelt (bspw. feines Lace-Garn aus Superkid-Mohair und Seide mit Glanzfaden, 78 % Mohair, 14 % Seide, 4 % Polyamid, 4 % Polyester mit 210 m je 25 g).

Die Originalmodelle wurde aus „Lala Berlin Lovely Cashmere“ und „Lala Berlin Lovely Cotton“ von Lana Grossa in unterschiedlichen Farben gestrickt. Für den glitzernden Glamour-Effekt wurde „Silkhair Lusso“ eingesetzt. Alternativ können Sie auch „Malou“ von Lang Yarns oder „Ultralight Merino“ von Katia verwenden, die Garne haben ein ähnliches Volumen, jedoch eine andere Garnzusammensetzung. Achten Sie dabei darauf, dass sich bei anderen Lauflängen der Garnverbrauch und auch die Maschenprobe verändern kann und passen Sie die Angaben ggf. entsprechend an!

Dafür am Anfang bzw. Ende der Reihe die 1. der beiden Maschen wie zum links stricken abheben, den Faden dabei vor der Masche weiterführen, nächste Masche rechts stricken – dann im Muster wie beschrieben weiterarbeiten. Diese beiden Maschen werden entlang der Kanten immer so gestrickt, also in Hin- und Rückreihen gleich.